شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: نمو الصادرات المصرية للأردن إلى 669 مليون دولار خلال 11 شهرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال عرض الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، وكذا بعض المعلومات العامة عن البلدين في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال مدة انعقاد المعرض، وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

وبحسب بيانات الجهاز، بلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 225 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25%، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن 894 مليون دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 834 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.2%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 142 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 50 مليون دولار.

3. محضرات خضر بقيمة 38مليون دولار.

4. خضر ونباتات بقيمة 34 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 33 مليون دولار.





أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال الـ 11 شهر الأولى عام 20221. أسمدة بقيمة 129 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 17 مليون دولار.

3. ألمنيوم بقيمة 12 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 10 مليون دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.8%.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر 52.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 22.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 130.3%.

وسجل عدد سكان مصر 104.4مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة عام 2022، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين بدولة الأردن طبقًا لتقديرات البعثة 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.