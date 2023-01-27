شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن صادرات الملابس بعد تسجيل أعلى مستوى فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصادرات المصرية تحقيق نتائج إيجابية للغاية خلال 2022 وذلك لعدد من القطاعات التصنيعية ومنها قطاع صناعة الملابس الجاهزة والذي يشهد تطوراً كبيراً في مصر على مدار السنوات الماضية مما انعكس على أداء الصادرات لتحقق مستويات غير مسبوقة عند 2.5 مليار دولار في 2022. ارتفاع صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.516 مليار دولار مستويات لأول مرة في تاريخ صادرات القطاع بسبب الطلب العالمي على الإنتاج الوطني الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت الدول المستوردة ملابس من مصر بما قيمته 1.317 مليار دولار خلال 2022 حققت الصادرات لاوروبا ارتفاعا بنسبة 31% لتسجل 504 مليون دولار ارتفعت الصادرات إلي تركيا بنسبة 113% خلال 2022 لتسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في 2021. قطاع الملابس كان قد وضع مستهدف الوصول بالصادرات إلي 2.5 مليار دولار وضع المجلس التصديري للملابس خطة زيادة سنوية تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20 إلي 30%. صادرات الملابس قد تحقق 3 مليار دولار بنهاية 2023 . مصانع الملابس تشيد بطرح مبادرة من مجلس الوزراء لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية ب 150 مليار جنيها بفائدة 11% ولمدة 5 سنوات. صناعة الملابس تطالب القطاع المصرفي بالتأمين على الصادرات بنسبة فائدة منخفضة دعمًا منه لرفع قيمة الصادرات