شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وحدات المرور الاكثر ترخيصا خلال ديسمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان الواحدات الأكثر ترخيصا خلال شهر ديسمبر 2022 هي وحدة مرور القاهرة الجديدة حيث حصدت المركز الاول الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو من بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية وسجلت 778 سيارة.

وجاءت وحدة مرور حدائق الأهرام فى المركز الثانى بواقع 770 مركبه، ثم وحدة مرور مدينة نصر 703 سيارة .

اما وحدة مرور الأميرية فقد سجلت ترخيص حوالى 539 مركبه سيارة ، ثم وحدة 6 اكتوبر 612 مركبه ووحدة مرور الاميرية 576مركبه أما منفذ مرور ميناء نويبع 1255مركبه منفذ مرور "ارفين" بواقع 1004 مركبه، ومنفذ مرور قسطل 514 سيارة .

مقارنة بشهر نوفمبر لعام 2022 فقد إحتلت وحدة مرور فيصل المركز الاول بين الوحدات الاكثر ترخيصا للمركبات الزيرو على مستوى الجمهورية حيث سجلت 814 سيارة .

ثم جاءت وحدة مرور حدائق الاهرام في المركز الثاني بواقع 588 سيارة ، ثم وحدة مرور مدينة نصر 584 ثم وحدة مرور الأميرية 539 سيارة ثم وحدة الحوامدية 531 أما منفذ مرور السلوم 4046 منفذ مرور ميناء سفاجا 929 ومنفذ مرور قسطل 487 سيارة.