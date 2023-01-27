شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ملامح جناح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمعرض القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا الإطار، يقدم الجناح الخاص بالجهاز خلال المعرض هذا العام مجموعة من العناصر الهامة وفقا لما يلي :

يعرض الجناح فيلم يتناول الخلفية التاريخية للجهاز ، وفيلم عن التعداد الاقتصادي القادم ، وكذلك عرض حول العلاقات المصرية الأردنية نظراً لكونها ضيف شرف المعرض هذا العام.

لأول مرة سوف يكون هناك ركن للأطفال يعرض من خلاله فيلم "عالم بلا أرقام" لتنمية الوعي الإحصائي لدى الأطفال في المراحل العمرية والدراسية المختلفة.

عرض شامل لدليل النشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز والتي تقدر بحوالي 170 اصدار بدوريات مختلفة (شهرية ، ربع سنوية ، سنوية) تغطى كافة المجالات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية .

عرض كامل عن أحدث الإنـجازات و المسوح التي يقوم بها الجهاز في الفترة الحالية ، والتي من أهمها :-

وصول عدد سكان مصر إلى 104 مليون نسمة و 500 ألف يوم 25 يناير 2023 ،و سوف نصل إلى 105 مليون نسمة يوم 19 مايو 2023 .

عرض لأكبر وأقل المحافظات المصرية من حيث معدل المواليد خلال عام 2022، حيث أوضحت المؤشرات أن محافظة أسيوط هي الأكبر وبورسعيد الأقل .

المسح الصحي للأسرة المصرية 2021، حيث أكدت المؤشرات على انخفاض معدل الإنـجاب الكلي، ومعدل الإنـجاب على مستوى الأقاليم، وكذلك ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة .

عرض عن الصادرات المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 2020، 2021، 2022.

وعن الأعمال الإحصائية المخطط تنفيذها خلال 2023، فسيتم عرض حول الإعلان عن اطلاق أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاء بمصر في النصف الثاني من عام 2023 .

عرض نبذة عن التعداد الاقتصادي القادم، والذي يعد السادس في تاريخ التعدادات الاقتصادية ، حيث يجريه الجهاز كل خمس سنوات ، وسيتم لأول مرة حصر شامل للمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة .

وأخيراً الاعداد والتجهيز لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 .

ويلعب الجهاز دور توعوي بوصفه الجهة الرسمية المنوط لها اصدار واتاحة البيانات الإحصائية، وتعزيزاً للحق الأصيل للمواطن المصري في المعرفة لتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً في ظل توجه الدولة نحو بناء الانسان، في العالم المعاصر بشتى تحولاته الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.