شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء محطة توليد كهرباء من الرياح بخليج السويس بالتعاون مع ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
ويستحوذ قطاع الكهرباء على حجم استثمارات مستهدفة 2.2 مليار جنيه بنسبة 28%، من حجم الاستثمارات الكلية الموجهة لمحافظة البحر الاحمر خلال خطة العام المالى الجديد 22/2023، وتصل حجم الاستثمارات لقطاع الإسكان بقيمة 2.1 مليار جنيه وبنسبة 26%، وقطاع التنمية المحلية باستثمارات بلغت 945 مليون جنيه بنسبة 12%، وكذا قطاع الموارد المائية والري باستثمارات تبلغ 192.8 مليون جنيه 2%، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باستثمارات 136.7 مليون جنيه بنسبة 2%، وأخرى بقيمة 2.4 مليار جنيه بنسبة 30%.
وعن حجم الاستثمارات لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2023/22 تصل إلى 7.9 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 88% عن خطة 2022/21، لتمثل نسبة 1.9٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لحوالى 240 مشروعًا تنمويًا.