شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الملتقى العالمى لمطورى الألعاب الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُنظم النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية في الفترة من 30 يناير إلى 5 فبراير 2023، وفقا لما نقلته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الإلكتروني.

والملتقى هو أكبر حدث عالمى سنوى فى مجال تطوير الألعاب الرقمية، ويجمع الآلاف من مطورى الألعاب من أكثر من 100 بلد لتطوير العديد من ألعاب الفيديو فى غضون 48 ساعة.

ويهدف الملتقى إلى تمكين الأفراد فى جميع أنحاء العالم للتعلّم والتجربة والتطوير معًا من خلال وسائط الألعاب المختلفة.

وفقا للصفحة الرسمية الملتقى بعد الحدث هو الأكبر لإنشاء الألعاب فى العالم، حيث يجمع سنويًا عشرات الآلاف من مطورى الألعاب من أكثر من 100 دولة لإنشاء الآلاف من ألعاب الفيديو فى غضون 48 ساعة.

سيكون عام 2023 هو الإصدار الخامس عشر من GGJ ونظرًا لأنه مناسبة كبيرة قررنا جعل الأمور أكبر هذا العام.

بصدد نقل GGJ Next، ركز حدثنا السنوى لإنشاء الألعاب على صانعى الألعاب الشباب ليتزامن مع GGJ وثانيًا نعلن عن إضافة جديدة إلى تقاليدنا السنوية، GGJ Prep Week!