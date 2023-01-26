شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 13 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "البنوك" بنسبة 8.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها البنوك بنسبة 8.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.3%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.1%، وصعد قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.8%، وقفز قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%.

كما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ثم قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.7%، فيما تراجعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والموارد الأساسية، ومواد البناء بنسبة 4.1%، 3.7%، 1.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.51% ليغلق عند مستوى 16791.11 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع فى عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3031.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.67% ليغلق عند مستوى 4534.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.16% ليغلق عند مستوى 20120.51 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 3525.53 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692 مليار جنيه إلى 713.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.2 مليار جنيه إلى 197.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.