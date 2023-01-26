الاقتصاد

تعرف على سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 26-1-2023، حيث سجل 1 روبية هندية نحو 0.37 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 2.72 روبية هندية.

 

 

سجل 1 روبية هندية نحو 0.045 درهم إماراتى.

 

سجل 1 روبية هندية نحو 0.046 ريال سعودي.

 

سجل 1 روبية هندية نحو 0.0037 دينار كويتي.

 

سجل 1 روبية هندية نحو 0.0113 يورو.

 

سجل 1 روبية هندية نحو 0.0123 دولار أمريكي.

 

سجل 1 روبية هندية نحو 0.0446 ريال قطرى.

 

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