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شكرا لقرائتكم خبر عن نشأة علم المصريات واكتشاف مقبرة توت ضمن أفضل الحملات الإعلانية فى 2022 والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم إطلاق الحملة الأولى، خلال شهر سبتمبر الماضي، للاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.
ومن جانبها، أشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة إلى أن الحملتين الدوليتن تم إطلاقهما بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر كما تم عرض الفيلم الترويجي الخاص بحملة الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون على شاشات كبيرة بميدان "تايمز سكوير" بنيويورك، والذي يعد أحد أشهر الميادين التجارية والسياحية والترفيهية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يزوره عدد كبير من الأمريكان والسائحين طوال العام من مختلف دول العالم، ما يأتي في إطار الحملات المستمرة التي تطلقها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري كوجهة سياحية نابضة بالحياة، جاذبة ويرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.