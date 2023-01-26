شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 26-1-2023 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 26-1-2023، لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.90 جنيه للشراء، و7.94 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 7.94 جنيه للشراء، و7.97 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: ​سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى7.94 جنيه للشراء.

7.97 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى7.90 جنيه للشراء.

7.94 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر7.90 جنيه للشراء.

7.94 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية7.93 جنيه للشراء.

7.98 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib7.91 جنيه للشراء.

7.97 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى7.96 جنيه للشراء.

7.97 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة7.76 جنيه للشراء.

7.97 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس7.91 جنيه للشراء.

7.98 جنيه للبيع.