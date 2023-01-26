شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنظم مسابقات وندوات عن الاستثمار فى سوق المال بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر
تعرض البورصة المصرية خلال مشاركاتها في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب والكبار وكذلك أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، فيما تقوم البورصة بتنظيم عدد من المسابقات لرواد جناح البورصة خلال أيام المعرض، وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة وشركات إدارة الصناديق بهدف تحفيز ورفع الوعي المالي لدى رواد المعرض بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية.
وفي سياق ذي صلة وعلى هامش فعاليات المعرض تقوم البورصة المصرية بتنظيم ندوة للجمهور عن أساسيات ومبادئ الاستثمار في الاوراق المالية وأهمية البورصة المصرية كمنصة للاستثمار والادخار للأفراد يوم الاثنين المقبل.