شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنظم مسابقات وندوات عن الاستثمار فى سوق المال بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إنه يتم عرض أحدث المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة المصرية بمناسبة فعاليات معرض الكتاب، وهي سلسلة مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من المنتجات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، جناح البورصة المصرية خلال افتتاحه فعاليات الدورة رقم 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 6 فبراير، تحت شعار على اسم مصر – نقرأ- نفكر- نبدع.

تعرض البورصة المصرية خلال مشاركاتها في الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا من المطبوعات التعليمية التي تناسب الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة من جمهور المعرض من الشباب والكبار وكذلك أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، فيما تقوم البورصة بتنظيم عدد من المسابقات لرواد جناح البورصة خلال أيام المعرض، وذلك بالتعاون مع شركات الوساطة وشركات إدارة الصناديق بهدف تحفيز ورفع الوعي المالي لدى رواد المعرض بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية.

وفي سياق ذي صلة وعلى هامش فعاليات المعرض تقوم البورصة المصرية بتنظيم ندوة للجمهور عن أساسيات ومبادئ الاستثمار في الاوراق المالية وأهمية البورصة المصرية كمنصة للاستثمار والادخار للأفراد يوم الاثنين المقبل.