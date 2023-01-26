شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 3 أسابيع بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تسجيل أدنى مستوى لها في أكثر من 3 أسابي تقريبا بعد هبوط أمس بحوالي 10 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1755 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 يسجل 1495جنيهات.

عيار 21 يسجل 1755جنيها.

عيار 24 يسجل 1994 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14040جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1924دولارات.

تراجع الذهب من أعلى مستوياته المسجلة أمس حيث استقر الدولار واستقر المستثمرون في مراكزهم قبل أرقام النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة للربع الرابع، وانخفضت أسعار الذهب 0.5% إلى 1926 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل يوم الثلاثاء عند مستوى 1942 دولار، بحسب تقرير gold Bullion.ومن المتوقع أن تكشف وزارة التجارة الأمريكية عن تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع يوم الخميس، والتي قد تحدد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير.

وقال تقرير فني لجولد بيليون ، إن خسائر الذهب، بعد الذروة التي سجلها أمس، ناتجة عن تصحيح فني حيث أغلق المستثمرون صفقاتهم من أجل جني الأرباح قبل إصدار البيانات، ولكن المعنويات العامة إيجابية، حيث من المتوقع أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفا أكثر اعتدالا ويعلن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل، وإذا تم التأكيد سيكون السيناريو سلبيا للدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية مقدما الدعم للذهب.

واضاف التقرير ، تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للذهب، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد، وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

ويتوقع التجار أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بعد تباطؤ تشديد السياسة النقدية إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أربع ارتفاعات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس،حيث إن المخاوف من ركود محتمل تقدم أيضا دعما للذهب.

وتقلص النشاط التجاري في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي في يناير، على الرغم من تراجع التباطؤ في كل من قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر.

أيضا أظهرت بيانات الجمارك السويسرية يوم الثلاثاء أن الصادرات السويسرية من الذهب إلى دول من بينها الصين وتركيا وسنغافورة وتايلاند قفزت إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في عام 2022.

سويسرا هي أكبر مركز لتكرير الذهب وعبوره في العالم. تستورد السبائك من المناجم ومراكز التخزين حول العالم لتجهيزها وإعادة تصديرها، وأظهرت بيانات الجمارك السويسرية أنها صدرت العام الماضي 524 طنا من الذهب بقيمة نحو 33 مليار دولار بالأسعار الحالية إلى الصين وهونغ كونغ ، ارتفاعا من 354 طنا في 2021 والأكبر منذ 2018.

وشحنت سويسرا 69 طنا من الذهب إلى سنغافورة، ارتفاعا من 33 طنا في 2021 والأكبر منذ 2017، و 92 طنا إلى تايلاند، ارتفاعا من 56 طنا في 2021 والأكبر منذ 2013.

وأرسلت 188 طنا إلى تركيا ، ارتفاعا من 11 طنا في 2021 والأكثر في السجلات التي تعود إلى 2012 ، و 47 طنا إلى السعودية ، ارتفاعا من 7 أطنان في 2021 والأكثر منذ 2015.

وكانت البيانات الضعيفة هي الهند، أكبر سوق للسبائك بعد الصين، أرسلت سويسرا 224 طنا من الذهب إلى الهند العام الماضي، انخفاضا من 507 أطنان في 2021، حيث تباطأت الشحنات إلى الهند بشكل حاد في ديسمبر حيث بدأت أسعار الذهب في الارتفاع في نوفمبر.