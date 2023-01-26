شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم فى السوق المصرى بتعاملات الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس، مدفوعة بتوافر المعروض لتلبية احتياجات السوق، ونتيجة لضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 180 و200 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، كما تسجل أسعار اللحوم 160 جنيها في المنافذ التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية.

ورصدت نشرة شعبة القصابين، أن اللحم الضأن يباع بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز ما بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.