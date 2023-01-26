شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شعبة المصدرين: المنتجات المصرية تلقى قبول بالأسواق الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد هيثم طلحة عضو شعبة المصدرين بالاجتماعات المتتالية التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة؛ لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الأفريقية، خاصة أن السوق الأفريقى هو المستقبل الحقيقى للصادرات المصرية لكون المنتجات المصرية تحظى بسمعة جيدة جدا في أفريقيا ولها قبول هناك، ونحتاج فقط المميزات السعرية وكذلك توفير البضاعة الحاضرة وضمان لمخاطر الصادرات.

وأكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك اهتمامًا من قِبل الحكومة بزيادة الصادرات لأفريقيا خاصة أنها تمثل 4.5 مليار دولار فقط وهو رقم لا يتلائم مع القدرات الإنتاجية المصرية، لافتا إلى أهمية تسهيل نقل البضائع بالسوق الأفريقي للمساعدة في زيادة الصادرات، وكذا العمل على وجود مراكز لوجستية في الدول الإفريقية، لتساعد فى تسويق البضائع والمنتجات إلى الدول الإفريقية.

وقال هيثم طلحة، إن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمالية وإعادة هيكلة دعم الصادرات إلى السوق الأفريقي، مع زيادة المخصصات الموجهة للصادرات الخاصة بإفريقيا، ومساعدة المصدرين لتجاوز العقبات في أفريقيا.

تواصل الحكومة جهودها لزيادة حجم الصادرات المصرية ويجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى تستهدف الأسواق الأفريقية والثانية تستهدف كل الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا التوسع فى تدشين المراكز اللوجستية بالقارة، وذلك لتوفير البضائع فى قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.

وأشاد عضو شعبة المصدرين، بنجاح مصر فى إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالى 12 مركزا لوجستيا مستهدفا حيث يجرى حاليا تحديد الأماكن الـ6 الباقية.