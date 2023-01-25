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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل لإنشاء مشروع نوعي على واجهة جدة البحرية، تزامنا مع عقد ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) في الرياض.

وتضمنت اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع شركة ازدهار للتطوير العقاري إنشاء مشروع (جدة كوف)، المعلم السياحي والترفيهي المميز على واجهة جدة البحرية.

وسيضم المشروع أكثر من 100 علامة تجارية ونافورة فريدة من نوعها مصممة من شركات عالمية، إضافة إلى معالم ترفيهية مميزة وسينما ومطاعم مختلفة، وتقدر مساحة المشروع بأكثر من 137 ألف متر مربع، منها 70 ألف متر مربع قابلة للتأجير، ستعمل بدورها على توفير أعلى مستويات جودة الحياة، وتقديم مفهوم جديد للسياحة والترفيه في المملكة.

وقع الاتفاقية كل من: الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري عبد المحسن الحكير.

يهدف المشروع الذي يمثل وجهة جديدة في عروس البحر الأحمر، إلى دعم خدمات الضيافة والترفيه بالمملكة، خلال إنشاء مطاعم ومقاه ومتاجر ترفيه وتجزئة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب، وتنمية جودة الحياة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وسيقدم «جدة كوف» مفهوما جديدا وملهما للسياحة والترفيه، حيث يضم مساحات مجهزة للمشي، تشرف على الواجهة البحرية، ومطاعم بإطلالات «بانورامية» ومرافق للترفيه الداخلي ونقاط بيع فاخرة ومحطة للزوارق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبد الله الفاخري أن الاتفاقية الموقعة مع شركة ازدهار للتطوير العقاري الرائدة في تنفيذ المشاريع السياحية، تأتي امتدادا لحرص صندوق التنمية السياحي على الاستثمار في المشاريع السياحية النوعية، إذ يحمل مشروع (جدة كوف) رؤية معاصرة تتماشى مع أهدافنا في العمل على إطلاق مشاريع ومنتجات سياحية جديدة، تعزز مستقبل القطاع ونموه، وذلك خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز مُمْكِنات الجذب السياحي، لتقديم تجارب مثلى للسياح.

من جهته، رحب الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري عبد المحسن بن فواز الحكير، بتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي، مؤكدا أهميةَ الدور الذي يجسده القطاع الخاص في صناعة التنمية الاقتصادية، خلال تنفيذ المشاريع السياحية الملهمة التي تثري تجربة السائح، وتعزز مستقبل السياحة في المملكة، مبينا أن مدينة جدة هي أكثر مناطق الجذب السياحي بصفتها بوابة الحرمين، إضافة إلى سحر شواطئها وثراء معالمها العمرانية وتميزها في التنمية الحضورية، مما يجعلها مقصدا للسياح من جميع أنحاء العالم.

يذكر، أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع في الوجهات السياحية الـ10 المستهدفة، عبر حزمة من البرامج والحلول التمويلية التي تهدف خلالها إلى تحفيز القطاع الخاص، الذي يسهم في ازدهار المستقبل السياحي للمملكة.