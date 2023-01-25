شكرا لقرائتكم خبر توقيع 8 اتفاقيات لمشاريع بمجال التقنيات الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توقيع 8 اتفاقيات في عدة مجالات، كالتقنيات المالية الالكترونية، والذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، وإنترنت الأشياء، وتطبيقات الحوسبة السحابية، والحلول الرقمية اللوجستية، وذلك ضمن «حفل اتفاقيات تبني التقنيات الناشئة»، الذي أقيم بمركز ريادة الأعمال الرقمية «كود».

وجاءت الاتفاقية الأولى لتركز على مجال التقنيات المالية «Fintech» بين مقدم الحلول شركة «تراي الاستثمارية» والتي تقدم حل إدارة صناديق الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، مع «أرباح المالية» وهي شركة مختصة بتقديم الحلول الاستثمارية، لحل سيعود بأفضل النتائج على العملاء ويؤثر إيجابا في توفير الحلول التقنية الناشئة المختلفة في مجال التقنية المالية. كما تم توقيع اتفاقية لمقدم الحل «تراي الاستثمارية» مع «مكاسب المالية» وهي شركة مختصة في إدارة وتداول الاستثمارات، لدعم تمكين المستثمرين من الاستثمار في صناديق الذكاء الاصطناعي التي كانت محصورة على رؤوس الأموال الكبيرة.

ووقعت شركة «تراي الاستثمارية» الاتفاقية الثالثة في تبني حلها لإدارة الصناديق الاستثمارية بالذكاء الاصطناعي مع «وثيق المالية» والتي تعنى بتقديم خدمات مالية متكاملة، وستوفر الدعم المتبادل في مجال التقنية المالية لمبتكري الحلول التقنية المناسبة والذي يدفع الى ابتكار المزيد من الحلول التي تسهم في رسم مستقبل مشرق للتقنية المالية.

وفي مجال التكنولوجيا الصحية Health Tech، تم توقيع الاتفاقية بين مقدم الحلول في منصة «كرز» التي تستخدم تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تحليل وقراءة نتائج مرضى السكر مع «ميدترونيك» وهي شركة تعنى بتوفير الحلول التقنية الطبية، في تبنيهم لحل «كرز» سيمكنهم من تجنب المُضاعفات لمرضى السكري والوصول إلى جودة حياة أفضل ببناء خطة علاجية ترسم بشكل أدق لكل مصاب بالربط بين بيانات المصاب مع الجهة المعنية بالعلاج مباشرة.

كما تم توقيع اتفاقية في مجال تكنولوجيا العقارات (Proptech) بين شركة «أورينج أريا» المختصة بتقديم حل إدارة المواقف للسيارات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مع شركة «أتاركلاود» والتي تقدم حل إدارة الأملاك العقارية باستخدام إنترنت الأشياء، ويتكامل الحل بين الطرفين لرفع جودة الأداء وتقليل المخاطر لدى رواد المجال العقاري.

وتعتبر «أتاركلاود» طرف أصيل في اتفاقية أخرى مع « ازدهار» للتطوير العقاري، حيث يكمن حل «أتار كلاود» بإسهامه في سهولة عملية متابعة المسائل القانونية وإجراء التحصيلات وغيرها من الخدمات لشركة «ازدهار» للتطوير العقاري.