شكرا لقرائتكم خبر «روشن» تقدم منتجا قائما على الأنسنة وتبتكر حلولا للمدن الذكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصلت أعمال وفعاليات منتدى مستقبل العقار، أمس، من خلال عقد جلسة حوارية تحت عنوان «التنمية الحضرية وأنسنة المدن» شارك فيها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري الدكتور عادل الزهراني، ورئيس قطاع التطوير العقاري بالشركة الوطنية للإسكان الدكتور خالد السحيمي، والرئيس التنفيذي بمجموعة روشن صباح بركات، والمدير التنفيذي لإدارة تطوير المشاريع بشركة رؤى المدينة القابضة الدكتور أيمن الوليدي.

وتحدث الرئيس التنفيذي بمجموعة روشن صباح بركات عن العمل الذي تقوم به «روشن» وطريقتها المتفردة بتقديم منتج سكني قائم على الأنسنة والتنمية الحضارية، مبينا أن «روشن» تسعى في مجمعاتها السكنية إلى توفير كافة الاحتياجات للسكان، مبتكرين بذلك الحلول للمدن الذكية.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة تطوير المشاريع بشركة رؤى المدينة القابضة الدكتور أيمن الوليدي أن الأنسنة وجودة الحياة في المخطط الحضري المعتمد مبنية على إثراء تجربة الزائر، مفيدا أن المشروع الذي سيقام في المدينة المنورة تمثل مساحته المفتوحة نسبة 63%، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستنبطة من برنامج جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتناولت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان التخصصات في مجال البناء والبنية التحتية، مشيرة إلى أن دور الهيئة يكمن بالنهوض بالقطاع العمراني.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط الحضري الدكتور عادل الزهراني «إن أنسنة المدن أصبحت من الكلمات الدارجة في القطاع العقاري يأتي بناء على منظومة التطوير الحضري، وهو مصطلح مهم وحيوي يهدف لجعل المدن أكثر ملاءمة للإنسان».