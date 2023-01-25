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وحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1,266 مليار ريال لصكوك تستحق في 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2,200 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2035.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أقفل طرح يناير 2023 ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، بمبلغ إجمالي قدره 3,466 مليارات ريال، إذ وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8,835 مليارات ريال.وحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1,266 مليار ريال لصكوك تستحق في 2030، وبلغت الشريحة الثانية 2,200 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2035.

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