اتفاقية لبناء مرفق تصنيع المباني المعيارية بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة سامسونج سي آند تي لاستكشاف فرص التعاون المشترك لتبني وتطوير التقنيات المبتكرة لمشاريع التطوير العقاري والإنشاءات، وذلك للاستفادة منها في مشاريع الصندوق المحلية.

وأفادت وكالة يونهاب الكورية بأنه من المقرر أن تقوم شركة سامسونغ سي آند تي ببناء مرفق لتصنيع المباني المعيارية في السعودية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية أمس الأربعاء قولها «إن وزيرها وون هي - ريونغ اجتمع مع محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، الثلاثاء في السعودية، ووقعت سامسونغ سي آند تي والصندوق مذكرة تفاهم مفصلة للتعاون في البناء المعياري».

وكانت السعودية وكوريا الجنوبية قد وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في البناء المعياري في منتدى الاستثمار الكوري – السعودي في نوفمبر من العام الماضي بحضور الرئيس يون سيوك - يول وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته إلى كوريا الجنوبية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم سامسونغ سي آند تي بإنشاء وتشغيل مرفق تصنيع المباني والمنازل المعيارية في السعودية. ومن المتوقع أن يضع ذلك الأساس لمشاركة الشركة في مشاريع ضخمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مشروع مدينة نيوم.

ويشير البناء المعياري إلى تصنيع أكثر من 70% من مواد البناء، بما في ذلك الهياكل، في المصنع مسبقا، ويتم فقط تركيبها وأعمال التشطيب الخارجي والداخلي في موقع البناء.

وقال وون خلال اجتماعه مع الرميان «إن الشركات الكورية الجنوبية تعمل على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع القدية، ومشاريع تطوير المجمعات السكنية والتنمية الحضرية».

وأعرب عن أمله في أن تسهم الشركات الكورية الجنوبية التي تتمتع بالخبرة الغنية في التنمية الحضرية وقدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في تحقيق «رؤية السعودية 2030» من خلال المشاركة في المشاريع المختلفة التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة.

وخلال المنتدى، وقع مع الوزارة «برنامج التعاون في المدن الذكية» واتفق على عقد اجتماع على مستوى العمل مرتين في العام بالتناوب في سول والرياض.

وعقد «وون» اجتماعا مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية واتفق معها على توقيع مذكرة تفاهم بشأن التنقل بمناسبة زيارة وزيرها صالح الجاسر إلى كوريا الجنوبية، وعقد عرض ابتكارات التنقل في سول. كما عقد اجتماعا مع وزير الاستثمار خالد الفالح، وطلب منه توسيع الاستثمار في البناء المعياري.

ويقود «وون» وفدا حكوميا لدعم فوز الشركات الكورية الجنوبية بمشاريع في الشرق الأوسط. وتشمل جولة الوفد الحكومي السعودية وقطر والعراق.

البناء المعياري:

هو تصنيع أكثر من 70% من مواد البناء، بما في ذلك الهياكل، في المصنع مسبقا، ويتم تركيبها وأعمال التشطيب الخارجي والداخلي في موقع البناء.