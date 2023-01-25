113 مليارا صادرات المملكة في نوفمبر بارتفاع 3.6 %

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال نوفمبر 2022 نحو 113 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال خلال نوفمبر 2021، وذلك بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال، بنسبة 3.6%.

وأفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للمملكة الشهرية، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر نوفمبر 2022 بلغت 90 مليار ريال، مقابل 81 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.1% .

ووفقا لنتائج النشرة فقد بلغت قيمة الصادرات غير البترولية (وتشمل إعادة التصدير) خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 23 مليار ريال، مقابل 28 مليار ريال خلال نوفمبر 2021م، بانخفاض مقداره 5 مليارات ريال، بنسبة 19.7%.

في المقابل بلغت قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2022 نحو 63 مليار ريال، مقابل 50 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 13 مليار ريال، بنسبة 26%.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ كافة الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وكافة أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة العربية السعودية من مصادرها المتعددة، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الصادرات السلعية

113 مليار ريال نوفمبر 2022

109 مليارات ريال نوفمبر 2021

نسبة الزيادة 3.6%

تتوزع إلى:

صادرات بترولية خلال شهر بلغت

90 مليار ريال نوفمبر 2022

81 مليار ريال نوفمبر 2021

نسبة الارتفاع 11.1%

صادرات غير بترولية نحو

23 مليار ريال نوفمبر 2022

28 مليار ريال نوفمبر 2021

نسبة الانخفاض 19.7%

الواردات السلعية

63 مليار ريال نوفمبر 2022

50 مليار ريال نوفمبر 2021

نسبة الارتفاع 26 %