شكرا لقرائتكم خبر «تيرا درون» تؤسس شركة بالمملكة لتوطين خدمات الطائرات بدون طيار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة تيرا درون اليابانية المتخصصة في خدمات الطائرات بدون طيار (الدرونز)، عن إغلاق جولتها الاستثمارية بقيمة 14 مليون دولار، بقيادة واعد فنتشرز، ذراع استثمار رأس المال الجريء في الشركات الناشئة والمملوك بالكامل من قبل شركة أرامكو السعودية.

وأوضحت «تيرا درون» أنها تخطط للاستفادة من الاستثمار في تأسيس شركة تابعة لها في المملكة لتبدأ بتوطين خدمات الطائرات بدون طيار ومواصلة دعم قطاع المركبات ذاتية القيادة والتي تشير الدراسات إلى تصدرها قائمة القطاعات التكنولوجية الصاعدة عالميا وفقا لبنك الاستثمار الأمريكي العملاق «مورغان ستانلي» (Morgan Stanley) والذي أشار بتوقعاته بأن حجم السوق العالمي لقطاع المركبات بدون طيار سيبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيرا درون، تورو توكوشيغي «قادت تيرا درون منذ تأسيسها في عام 2016 مهمة تطوير قطاع الطائرات، وبعد ست سنوات، نقترب الآن من مستقبل تشكل فيه تقنيات الطائرات بدون طيار ونظم التنقل الجوي إحدى أهم التقنيات السائدة والمعتمدة عالميا».

وأضاف «بفضل الفريق المؤسس، استطعنا إنشاء سجل حافل بالإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي حتى أصبحت تيرا درون معروفة من ضمن أبرز مزودي خدمات الطائرات بدون طيار في العالم. يأتي استثمار واعد فنتشرز في الشركة بمثابة إقرار بأهمية وحجم إنجازاتنا، مما يرفع من عزم الفريق المؤسس لتحقيق الصدارة العالمية في مجال الابتكارات الحديثة».

من جانبه قال المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز المهندس فهد العيدي «نتطلع للمساهمة من خلال استثمارنا في تيرا درون في بناء نظام تنقل جوي (UAM) متطور في المملكة يرتكز على سبل الاقتصاد المستدام، خصوصا مع إظهار المؤشرات مدى جاهزية الشركة وفريقها المؤسس لتوطين ابتكاراتها العالمية في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابتداء من المملكة». وقد أغلقت شركة «تيرا درون» جولات استثمارية سابقة تقدر إجمالا بـ83 مليون دولار. تضمنت تلك الجولات مشاركة من شركة «أس بي أي» الاستثمارية المحدودة (SBI Investment Co. Ltd) و شركة «ميتسوي» المحدودة (Mitsui & Co. Ltd)، وشركة الاستدامة البيئية اليابانية(Tokyu Land Corporation)، وشركة «سيكا»التابعة لمجموعة ميتسوبيشي اليابانية (Seika Corporations)، والتي تعتبر جميعا من أكبر شركات الاستثمار المؤسسي في الأسواق الآسيوية. كما خدمت الشركة الناشئة أكثر من 10 دول منذ تأسيسها، مقدمة أجهزة الطائرات بدون طيار والبرامج السحابية ونظم التنقل الجوي لتدعم أكثر من 1000 مشروع حول العالم، بهدف إنشاء «مجتمع متكامل قائم على تقنيات الطائرات بدون طيار»، وفقا للفريق المؤسس، والذي قاد الشركة باحترفية ليتم الاعتراف بها بالمرتبة الثانية في «التصنيف العالمي لشركة خدمات الطائرات بدون طيار للعام 2020» ، الدراسة التي أجرتها المنظمة العالمية لأبحاث سوق الطائرات بدون طيار (Drone Industry Insights).