شكرا لقرائتكم خبر عن "فودافون مصر" أول شركة اتصالات في مصر تطلق خدمة الدفع الإلكتروني المباشر لمنتجات Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فودافون مصر إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني المباشر والتي تتيح الدفع لأي تطبيق إلكتروني أو خدمات لمستخدمي منتجات Apple، وذلك عن طريق إضافة القيمة على الفاتورة الشهرية، أو خصمها من رصيد المستهلك، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تقديم أفضل الحلول التي تسهل على عملاء فودافون القيام بكافة عمليات المدفوعات الإلكترونية.

تهدف الخدمة الجديدة إلى توفير طرق دفع سهلة وسريعة في أي وقت ومن كل مكان، حيث تتيح خيار الدفع للمحتوى واشتراكات التطبيقات، والألعاب ومحتوى الموسيقى والفيديو وكافة الخدمات المفضلة للعملاء، بما في ذلك تطبيقات App Store و Apple Music و Apple TV من خلال استخدام خدمة الدفع عبر حساب الهاتف الخاص بهم بشكل مباشر.

تعليقًا على ذلك، قال كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة فودافون مصر، أن خدمة الدفع الجديدة هي واحدة من الخدمات المتميزة التي تتيحها فودافون، لتكون أول مشغل اتصالات في مصر يوفر آلية لدفع خدمات التطبيقات والمحتوى، لافتًا إلى أن الخدمة الجديدة تتميز بالسهولة والبساطة وتقليل وقت الدفع، مع توفير تقارير مفصلة حول تفاصيل عملية الدفع وقيمته، يتم إرسالها للمستخدمين بعد كل عملية شراء يقومون بها.

وأضاف كريم، أن الخدمة الجديدة تتم برقم التليفون فقط، ولا تتطلب إجراءات للتسجيل ولا تتضمن مشاركة أي تفاصيل سرية، مثل رقم البطاقة الائتمانية أو تفاصيل الحساب البنكي، للحفاظ على خصوصية البيانات، لافتًا إلى أنها ستكون متاحة لجميع عملاء فودافون في مصر، وذلك بإضافة القيمة على الفاتورة الشهرية أو خصمها من الرصيد.

ويمكن للعملاء الحصول على الخدمة من خلال استخدام Apple ID، وهو الحساب الذي يستخدمه العميل للوصول إلى جميع خدمات Apple، وتحديد الهاتف المحمول كوسيلة للدفع في إعدادات الحساب في App Store أو iCloud أو داخل تطبيقات Apple Music أو Apple TV من iPhone أو iPad أو Mac أو iTunes.