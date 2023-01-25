شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية: تنظيم المعارض والمبادرات الحكومية ساهم فى استقرار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم المنوفى رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، إن أسعار السلع بالأسواق تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بسبب المبادرات الحكومية وكذلك المعارض السلعية.

أوضح المنوفى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن جهود الدولة المستمرة فى إعادة انضباط الأسواق وتوافر السلع الغذائية بشكل دائم بأسعار تناسب الجميع، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء المعارض فى كافة محافظات الجمهورية، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة فى كل المحافظات.

وأوضح، أن تبكير اقامة معارض أهلا رمضان لتقام قبل بداية الشهر المريم بحوالى شهرين وتستمر لنهاية شهر رمضان جاء كمحاولة من الحكومة لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وما نتج عنه من زيادة أسعار السلع، مؤكدا حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بنسبة خصم كبيرة، ولذلك فأن معارض اهلا رمضان خطوة ممتازة فى طريق زيادة المنافسة بين التجار والشركات المنتجة مما سيؤدى لزيادة المعروض من المنتجات امام المواطنين بأسعار عادلة.