شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.51% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 29.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1082.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 692 مليار جنيه إلى 713.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 190.2 مليار جنيه إلى 197.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%.
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 882.2 مليار جنيه إلى 910.8 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 5.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.5 مليون ورقة منفذة على 772 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 75.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 24.29%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 898.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 151.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.3 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 104.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 9 مليارات جنيه بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 255.2 ألف عملية.