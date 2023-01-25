شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حجم التداول لموانئ المنطقة الشمالية بـ"قناة السويس" فى ديسمبر.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ورصدت بيانات المنطقة الاقتصادية بالإنفو جراف حجم التداول بإجمالي حمولات بلغت 4 ملايين و268 ألف و821 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات بلغ 340 ألف و983 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 265 سفينة متنوعة خلال الشهر.





وجاء توزيع حركة التداول بين الموانئ وفقا لما يلي:

- استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد 36 سفينة حاويات بطاقة محققة 277 ألف و720 طن.

- استقبل ميناء غرب بورسعيد عدد حاويات 34 ألف و211 حاوية مكافئة.

- استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، وعدد 10 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، وسفينة ملح و7 سفن سياحية فضلا عن استقبال عدد 54 قاطرة متعددة الأغراض.

- استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر ديسمبر 113 سفينة حاويات وعدد 9 سفن كلينكر و9 سفينة ملح و3 سفن أسمنت بطاقة محققة 3 ملايين و850 ألف و948 طن وعدد حاويات 306 ألف و771 حاوية مكافئة.

- استقبل ميناء العريش البحري 11 سفينة لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 40 ألف و153 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الأن.

شهد ميناء السخنة حركة تداول بضائع عامة محواه بلغت 785 ألف و114 طن.

استقبل ميناء السخنة بضائع صب جاف بحمولة 624 ألف و238 طن، وصب سائل بإجمالي 492 ألف و686 طن.

بلغ حجم تداول الحاويات 85 ألف و755 طن لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر ديسمبر مليون و902 ألف و39 طن بإجمالي عدد سفن 50 سفينة.

بلغ إجمالي الحمولة المتداولة بميناء الأدبية نحو379 ألف و80 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 5489 حاوية مكافئة بإجمالي عدد سفن وصل إلى 37 سفينة.