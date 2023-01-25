شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 25-1-2023، حيث سجل 1 روبية هندية نحو 0.37 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.72 روبية هندية.
أما سعر الروبية الهندية مقابل العملات الاخرى جاء على النحو التالى..
سجل 1 روبية هندية نحو 0.045 درهم إماراتى.
سجل 1 روبية هندية نحو 0.046 ريال سعودي.
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0037 دينار كويتي.
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0113 يورو.
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0123 دولار أمريكي.
سجل 1 روبية هندية نحو 0.0446 ريال قطرى.