شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الروبية الهندية أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 25-1-2023، حيث سجل 1 روبية هندية نحو 0.37 جنيه مصرى، بينما سجل 1جنيه مصري نحو 2.72 روبية هندية.

أما سعر الروبية الهندية مقابل العملات الاخرى جاء على النحو التالى..