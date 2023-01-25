شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يعلن الفائز الثالث بجائزة "المليون جنيه" لعملاء حساب التوفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت اليوم الهيئة القومية للبريد، حفل السحب الثالث على جائزة "المليون جنيه" لعملاء حسابات التوفير، وذلك فى إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى فى المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد عن نتيجة السحب الثالث على حسابات التوفير "جائزة المليون جنيه" ؛ حيث فاز بها العميل عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع ابو قرقاص المنيا.

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جوائز حسابات التوفير "ربع السنوية" التى تقوم بها الهيئة تأتى تأكيدا على مصداقية البريد المصرى تجاه عملائه وتقديرًا لولائهم الدائم وثقتهم فى الخدمات المصرفية المتعددة والمتميزة التى يقدمها البريد المصرى، وتعكس حرص واهتمام البريد المصرى على تقديم تجربة مالية فريدة للعملاء؛ ولتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصرى وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أى من مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة "ربع سنوية" بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك فى المسابقة على أن يكون الحساب توفير "أفراد" وأن يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد فى الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقة دفع إلكترونى مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة ويحق للعميل الدخول فى السحب بحساب واحد فقط من حساباته، مشيرًا إلى أن الهيئة طبقت كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، موجهًا خالص الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بالهيئة والذى يعتبرهم المحور الرئيسى فى نجاح الهيئة على كافة الأصعدة.