شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1765 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
عيار 18 يسجل 1513 جنيها.
عيار 21 يسجل 1765 جنيها.
عيار 24 يسجل 2017 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل 14120 جنيها.
السعر العالمى للأونصة يسجل 1924 دولارا.
أسعار الذهب أمس في البورصات العالمية
الذهب اكتسب ما يقرب من 120 دولارا منذ بداية عام 2023، مدعومة بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في الاجتماع الأول والثاني من 2023، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022، وفق gold Bullion، حيث أن الركود المتوقع قد يجبر البنك المركزي الأمريكي على تخفيف تشديد السياسة النقدية.
وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمراره في رفع أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليا ، فقد يؤدي ذلك إلى محو بعض الارتفاعات التي حققها الذهب منذ عام حتى تاريخه وسحب الأسعار مرة أخرى إلى المستوى البالغ 1900 دولار، وقد تحدد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الرابع والمقرر إصدارها يوم الخميس نغمة الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسيتم اعتبار أي علامات تدل على ضعف الاقتصاد الأمريكي كسبب لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتضييق بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك الذهب، والذي قد يستقبل أيضا تدفقات الملاذ الآمن.