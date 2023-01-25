شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1765 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 25 يناير 2023 حوالي 5 جنيهات لتسجل أسعار جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 1765 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب في البورصة العالمية من 1941 إلي 1924 دولار.

أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 1513 جنيها.

عيار 21 يسجل 1765 جنيها.

عيار 24 يسجل 2017 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 14120 جنيها.

السعر العالمى للأونصة يسجل 1924 دولارا.

ارتفعت أسعار الذهب في البورصات العالمية حيث أدى تراجع الدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل في أمريكا إلى جعل الذهب رهانا أكثر جاذبية ، وارتفع سعر الذهب 0.3 % إلى 1937 دولارا للأوقية، وكان أعلى سعر مسجل خلال التداولات 1942 دولارا للأوقية، وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أرخص للعديد من المشترين.

أسعار الذهب أمس في البورصات العالمية

الذهب اكتسب ما يقرب من 120 دولارا منذ بداية عام 2023، مدعومة بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في الاجتماع الأول والثاني من 2023، بعد تباطؤ وتيرته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022، وفق gold Bullion، حيث أن الركود المتوقع قد يجبر البنك المركزي الأمريكي على تخفيف تشديد السياسة النقدية.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استمراره في رفع أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه الأسواق حاليا ، فقد يؤدي ذلك إلى محو بعض الارتفاعات التي حققها الذهب منذ عام حتى تاريخه وسحب الأسعار مرة أخرى إلى المستوى البالغ 1900 دولار، وقد تحدد تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الرابع والمقرر إصدارها يوم الخميس نغمة الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وسيتم اعتبار أي علامات تدل على ضعف الاقتصاد الأمريكي كسبب لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتضييق بشكل أقل حدة ، وقد يدعم ذلك الذهب، والذي قد يستقبل أيضا تدفقات الملاذ الآمن.