شكرا لقرائتكم خبر عن «سك العملة» تُشارك بجناح متميز فى معرض القاهرة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُشارك مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 لهذا العام، تحت شعار: «معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، خلال الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير 2023، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن المصلحة تُشارك في الدورة الحالية من معرض الكتاب، بجناح متميز يضم أهم المقتنيات من الدروع الرسمية، والميداليات التذكارية الذهبية والفضية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية، والقلادات، والكؤوس، والعملات القديمة والتذكارية.

أضاف، أن المعرض يُعد فرصة جيدة لإبراز جهود العاملين بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، فأناملهم الذهبية تُسطِّر عظمة تاريخنا الحضارى والإنساني، وتُرسخ في أذهان شباب اليوم قيمة التراث المصرى المجيد الممتد منذ آلاف السنين، فضًلا على المشروعات التنموية العملاقة، التي يتم سكها على العملات المعدنية المساعدة «الفكة» المتداولة بين جميع المواطنين.

أوضح أن المصلحة حرصت على انتقاء أفضل إبداعاتها للجمهور، منها: «عملات تذكارية لنقل المومياوات، وترميم طريق الكباش، و6 ميداليات تضم أشهر مقتنيات «توت عنخ آمون»، ومجموعة «كنوز مصر الفرعونية القديمة»، و11 ميدالية أخرى لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، ومجموعة «القاهرة التاريخية» الصادرة بمناسبة مرور 1050 عامًا على إنشاء القاهرة التاريخية، وتضم 6 ميداليات عليها أشهر المعالم التاريخية بالقاهرة، إضافة إلى ميداليات تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات».