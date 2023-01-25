سعر اليورو اليوم الأربعاء 25-1-2023 أمام الجنيه المصرى

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 25-1-2023، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 32.35 جنيه للشراء، و32.55 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 32.47 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 32.41 جنيه للشراء، و32.52 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع