شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-1-2023 في البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-1-2023، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 29.74 للشراء، 29.84 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 29.84 جنيه للشراء، 29.94 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى29.82 جنيه للشراء. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى29.82 جنيه للشراء. 29.92 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29.74 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى29.74 جنيه للشراء. 29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر29.74 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر29.74 جنيه للشراء. 29.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية29.84 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"29.84 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى29.90 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى29.90 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.