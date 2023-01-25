شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: المرحلة الأولى من حياة كريمة بمحافظة الأقصر تستهدف 36 قرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظة الأقصر تنفيذ العدبد من المشروعات التنموية فى كافة القطاعات، حيث كشف تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية ان المرحلة الاولى من المبادرة ان عدد المراكز المستهدفة في مُحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى" تبلغ 2 (إسنا – أرمنت)، وعدد القرى المٌستهدفة: 36 قرية، ويبلغ عدد السكان المٌستفيدين: 606 ألف نسمة.

بحيث تصل اجمالى المشروعات الى 500 مشروع بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه، ، حيث تستهدف المبادرة إنشاء 13 مجمعا خدميا لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين فى 9 قرى بمدينة إسنا و4 مجمعات بمدينة أرمنت، وضمن المبادرة يبرز اسم "سكن كريم" التى تشمل إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 9631 وحدة فى إسنا وأرمنت، ويجرى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الكبارى والممرات والجسور وإنشاء كبارى جديدة بإجمالى 21 مشروعا، 12 منهم فى مدينة إسنا و9 مشروعات فى أرمنت، بالإضافة إلى تنفيذ 7 نقاط إسعاف جديدة وتطوير 8 نقاط إسعاف موجودة، وفى مركزى إسنا وأرمنت أيضًا يتم إنشاء 8 مراكز شباب جديدة، وتطوير 29 مركزا قائما بنسبة تنفيذ تصل إلى35%

وقد اعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 182 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر بخطة عام 22/2023 تبلغ (3.1 مليار جنيه) بنسبة زيادة 24% عن خطة 2022/21، وهذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الأقصر بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 745 مليون جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 24%، ويخص قطاع الصحة 719 مليون جنيه بنسبة 23%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 677 مليون جنيه بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي 375 مليون جنيه بنسبة 12%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 192 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 408 مليون جنيه بنسبة 13%.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة الأقصر في خطة 22/2023 تتمثل في توجيه 699 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة إنشاء وتطوير 5 مستشفيات بمحافظة الأقصر، وفي مجال التنمية المحلية رصف طرق بحوالى 153 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 129 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.