شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-1-2023.





إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 8.99%، واستحوذت المؤسسات على 28.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.2 مليون جنيه، 572.5 ألف جنيه، 24.9 مليون جنيه، 133.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 19794 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 54.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.59%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 11.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.72%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 13.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.09%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 34.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 18.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.01%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 15.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 65.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.