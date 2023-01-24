شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية "ابدأ" تحتفل باليوم الدولى للتعليم ٢٤ يناير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحتفلت المبادرة الرئاسية " ابدأ " الخاص بتوطين الصناعة المصرية باليوم الدولي للتعليم ٢٤ يناير‪International Education Day مؤكدة علي أن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية إجتماعية

وانطلاقا من الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، تعمل مبادرة " ابدأ " على تعزيز التعليم التقني والمهني بوصفه منفعة عامة .

وتعمل " تبدأ" على دعم العملية التدريبية بالتعاون مع مختلف مؤسسات التدريب لإطلاق الطاقات الكامنة لدى كل شاب وفتاة لكي يتمكنوا من الإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية .

يذكر أن المبادرة الرئاسية " ابدأ" قد كشفت عن أهم ما حققته خلال 3 أشهر بمجال البحث والتطوير والتدريب

والذي يهدف إلى توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة المصرية وفقا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصري، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية واليكم اهم ما حققته المبادرة خلال 3 اشهر :

1- بدء المرحلة الأولي من مبادرة "ابدأ حياة" بمحافظة سوهاج يوم 21 أكتوبر 2022، بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة "الإنتاج الحربي" والتي تضمنت برنامج تدريبي مهني متكامل للشباب في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية.

2 - علاوة على وجود برنامج رياضي وترفيهي شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها. جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج والتي قدمت كافة سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة

المصرية طبقا لاحتياجات سوق العمل المحلية والعالمية.

أعلنت مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الإنتاج الحربي ومحافظة "الدقهلية" عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهني والتثقيفي لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

3- وقعت شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي لمبادرة "ابدأ" ُممثلة في شركة "بيكو" – والتي ُتعد أحدى الشركات الرائدة في مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتها – برتوكول تعاون مع "الجهاز المركزي للتعمير" التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفي، والتخصصي لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.

يذكر أن هذا المحور يهدف إلي تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة واعتمادها طبق ا للمعايير الدولية. كذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول

لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر .