شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين صندوق العقارية و17 مؤسسة مالية لإحداث قيمة تمويلية في السوق العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي خلال مشاركته في أولى الجلسات الحوارية لليوم الثاني من منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية، تحت عنوان «دور المؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكاني»، أن صندوق التنمية العقارية لديه شراكة مع أكثر من 17 مؤسسة مالية، لتعزيز إحداث قيمة تمويلية في السوق العقاري بالمملكة، متناولا آلية تقديم التمويل السكني والعقاري للمواطنين.

وقال ابن ماضي «إن دور القطاع الخاص أصبح أكثر فعالية فيما يخص تقديم التمويل والدعم العقاري للمواطنين، مشيرا إلى استدامة سوق التمويل وبرامج الدعم من خلال توقيع الصندوق أكثر من 150 اتفاقية استراتيجية مع القطاع الخاص، مما يسهم من تقديم العديد من الحلول في التمويل الإسكاني والعقاري».

وشارك في الجلسة كذلك كل من الرئيس الأول لمصرفية الأفراد في بنك الرياض وليد الضبيب، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة سوق المال أمبرين موسى، واستشاري تمويل الشركات في ديلويت روبين بتريس.

وناقش المشاركون أهمية دعم الاستثمار في القطاع العقاري، وعمليات التمويل من خلال القروض المباشر، وإشراك القطاع الخاص في عملية دعم المواطنين، واستدامة سوق التمويل للقطاع العقاري، متطرقين إلى الحلول الابتكارية لعملية التمويل في مشاريع الإسكان، فضلا عن استعراض قصص ونماذج ناجحة في القطاع العقاري بالمملكة.

وسلط المشاركون الضوء على طرق جذب المستثمرين الأجانب في مشاريع الإسكان في المملكة، للإسهام في تملك المواطنين لمساكنهم، وتوفير موارد التمويل على المستوى الحكومي في سوق المال واستدامة عمليات الدعم للقطاع العقاري من خلاله، ودور حكومة المملكة في عملية تمويل المطورين لبناء المنازل وتأثير معدل الفائدة على طلب تملك المواطنين لمنازلهم.