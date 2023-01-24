شكرا لقرائتكم خبر اعتماد «فرص» بوابة وطنية موحدة لطرح الاستثمارات العقارية بالجهات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أمس، ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» في نسخته الثانية، الذي يستمر حتى 26 يناير الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صدور الموافقة الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى «بوابة الاستثمار في المدن السعودية - فرص»، إضافة إلى التعاون والتكامل مع منصة استثمر في السعودية، مشيرا إلى أنه تم اليوم تدشين «فرص» كمنصة وطنية.

وأوضح خلال الكلمة الافتتاحية، أن الاستثمارات البلدية تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، خلال الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية.

كما تتيح الاستثمارات البلدية الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، وتطوير أنشطة القطاعات الأخرى، وزيادة مساهمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الاستثمارات البلدية لها علاقة بـ5 من برامج الرؤية، هي (التخصيص، الإسكان، جودة الحياة، خدمة ضيوف الرحمن، الاستدامة المالية)، وأن الاستثمار البلدي يحسن منظومة الاستثمار في 3 محاور رئيسة: (محور تشريعي للرفع من نضج الاستثمار، محور تطوير المنتجات الداعمة، محور إجرائي وتسويقي) .

أتمتة رحلة المستثمر

أكد الحقيل، أن الوزارة عملت على أتمتة الاجراءات ورحلة المستثمر بشكل كامل، بداية من عرض الفرصة إلى شراء الكراسة وتقديم العطاءات، مرورا بتشكيل اللجان المنعقدة إلى ترسية الفرصة، وتوقيع العقد، وتسليم الموقع خلال منصة موحدة، مشيرا إلى أنه صدرت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، لتكون الإطار النظامي لآليات التصرف بالعقارات البلدية، أيضا سمحت اللائحة بالتأجير المؤقت للعقارات، إذ يستطيع المستثمر استئجار حدائق عامة أو ساحات لإقامة فعاليات أو مناسبات، لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتقوم الوزارة بالعمل على تطوير عدد من المنتجات بشكل مستمر مع الأمانات والبلديات، أبرزها «العمل مع صناديق التمويل الحكومية، الشراكة مع القطاع الخاص»، وتعمل الوزارة على تخصيص 70% من الخدمات البلدية بحلول 2030.

3 اتفاقيات

على هامش الحفل، شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان 3 اتفاقيات: الأولى، توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثنائي بين الوزارة ووزارة الأراضي والبنية والتحتية والنقل بجمهورية كوريا الجنوبية. والثانية: اتفاقية ضوابط الربط بين بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص، وبوابة استثمر في السعودية مع وزارة الاستثمار. والثالثة: اتفاقية استخدام بوابة الاستثمار في المدن السعودية فرص للفرص المطروحة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ويتضمن الملتقى طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية، تناسب كل شرائح المستثمرين، من رواد أعمال وأصحاب منشآت صغيرة ومتوسطة وكبار المستثمرين، في مختلف الأنشطة الاقتصادية بجميع المدن السعودية.

60 جهة مشاركة

يتضمن الملتقى تنظيم معرض مصاحب يجمع أكثر من 60 جهة، بين جهات مالكة للفرص، وجهات تمويلية ممكّنة، وجهات حكومية منظمة وداعمة، وعدد من البرامج والمشاريع الرائدة، كما يتضمن كثيرا من الفعاليات المصاحبة، تتمثل في أكثر من 25 جلسة حوارية، وأكثر من 50 ورشة عمل متخصصة تناقش القضايا المتعلقة برفع جاذبية الاستثمار في المدن، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث من المسؤولين والخبراء والمتخصصين.

من جهة أخرى، تشارك دولة قطر باعتبارها «الدولة الضيف» في الملتقى، إذ تستعرض تجربة وزارة البلدية ومشاركتها الناجحة في تنظيم بطولة كأس العالم، ودور القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان.