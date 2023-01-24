الإسكان يمثل 60% من القطاع العقاري

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وذكر أن البرنامج يقدم حلولا سكنية تلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، وحقق نجاحات ملموسة خلال المرحلة السابقة، وكان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على التمويل بشكل مباشر من خلال التنظيم الذي تم إيجاده للوصول إلى المستهدفات المطلوبة وتحقيق النمو من حيث التحكم بالتشريعات والتوجيهات الحكومية لتحريك الفائدة.وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان إلى أن رؤية المملكة 2030 ركزت على محاور أساسية وخرجت منها مستهدفات تسهم في توفير بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل.
وبين نوفل السلامة أن برنامج الإسكان يعمل على تطوير وتحسين اللوائح والأنشطة التنظيمية والتشريعية من خلال إنشاء الهيئة العامة للعقار لتكون الجهة التنظيمية المركزية للقطاع العقاري.
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