بدء زراعة 49 مليون شجرة فاكهة وليمون واستهداف خفض الواردات 50%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ المرحلة الأولى لزراعة 49 مليون شجرة فاكهة وليمون في عدة مناطق ضمن مبادرة السعودية الخضراء، حيث تستهدف تخفيض واردات المملكة منها بنسبة 50%.

وأوضحت الوزارة في ورشة عمل نظمتها بمقرها بالرياض بحضور مسؤولين ومديري فروع الوزارة؛ أن المرحلة الأولى تتضمن مبادرتي زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية، وزراعة 4 ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة بحلول 2030، ضمن مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وصندوق التنمية الزراعية.

وذكرت خلال الورشة التي عقدت لصياغة معايير وشروط اختيار المواقع، وتحديد مواقع المشاتل والتشجير؛ أن مستهدفات المبادرتين تشمل زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في مناطق مكة المكرمة، عسير، الباحة، وجازان، وزراعة 4 ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة، في مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، نجران، القصيم، المدينة المنورة الباحة، عسير، وجازان.

وتوقعت أن توفر المبادرتان أكثر من نصف واردات المملكة من الفواكه أي بما يقدر بـ 4.5 مليارات ريال لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام الفعال في استدامة وزراعة وإنتاج محصول الفاكهة؛ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، واستغلال مياه الأمطار والمياه المجددة، والاستفادة منها في الري وتغذية المخزون المائي الجوفي، وتشجيع المزارعين والمستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في زراعة أشجار الفاكهة والصناعات التحويلية، وزيادة المساحة الخضراء للإسهام في الحد من انبعاثات الكربون، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل في

المناطق المستهدفة لاستدامة الموارد الريفية، تحقيقا لأهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وأشارت إلى أن المبادرتان ستسهمان في توفير فرص استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين في مجال زراعة محاصيل الفاكهة والصناعات التحويلية ذات الصلة بمنتجات الفاكهة، وتعزيز السياحة البيئية، وتوفير فرص لتدريب طلاب الجامعات وإجراء البحوث العلمية على المستوى المحلي والعالمي، وفقا لمستهدفات رؤية 2030.

زراعة 49 مليون شجرة فاكهة وليمون

45 مليون شجرة فاكهة في مناطق مكة المكرمة، عسير، الباحة، وجازان

4 ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة، في مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، نجران، القصيم، المدينة المنورة الباحة، عسير، جازان

توفر المبادرتان أكثر من نصف واردات المملكة من الفواكه ( 4.5 مليارات ريال)

الأهداف:

• استدامة وزراعة وإنتاج محصول الفاكهة.

• تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

• استغلال مياه الأمطار والمياه المجددة.

• تشجيع المزارعين والمستثمرين.

• زيادة المساحة الخضراء.

• توفير فرص العمل.

• زيادة الدخل في المناطق المستهدفة.