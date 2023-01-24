شكرا لقرائتكم خبر وعد الشمال تجذب أول استثمار أجنبي بـ14 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد العرقوبي عقد إنشاء مصنع مختص في توطين منتجات الكرتون بالمدينة الصناعية في وعد الشمال، على مساحة 12690 مترا مربعا، باستثمارات تبلغ 14 مليون ريال، ويعد أول استثمار أجنبي في المدينة.

وسيعمل المصنع المملوك لشركة أردنية، والمختص في إنتاج أطباق كرتون البيض وفق المعايير البيئية المعتمدة لدى «مدن»، خلال تطبيق مفاهيم إعادة التدوير، بحيث يضمن الاستغلال البيئي الأمثل للكميات القصوى من الورق والكرتون، وإعادة تدويرها وفق الأسس العلمية المتبعة، بما يحقق ضوابط التخلص الآمن غير الضار بالبيئة.

ويعد هذا المصنع الثاني للشركة في المدن الصناعية التابعة لمدن، إذ تمتلك الشركة مصنعا على مساحة 7 آلاف م2 في المدينة الصناعية بتبوك، بطاقة إنتاجية تصل إلى 25 طنا في اليوم، وباستثمارات بقيمة 12 مليون ريال.

وتوفر «مدن» بيئة صناعية نموذجية قادرة على مسايرة كل مستجدات قطاع التصنيع العالمي، وطبقا لأعلى معايير الجودة، من حيث منظومة الخدمات البيئية المتطورة، والمحفزات والخيارات الاستثمارية المتميزة، التي تضمن سهولة الإجراءات، وتقليل التكلفة التشغيلية، واختصار وقت وجهد شركائها المستثمرين، وذلك خلال استراتيجيتها المحدثة لتمكين الصناعة، والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، استنادا إلى دورها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وكانت «مدن» أطلقت مشروع الاقتصاد الدائري، بدءا من المدينة الصناعية الثانية بالدمام، والذي يهدف إلى إعادة تحديث مفهوم الاستهلاك، والتقليل من استنزاف الطاقة والموارد، والتحول إلى إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع، وإعادة التدوير للقضاء على الهدر؛ مستهدفة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، توطين كثير من الصناعات النوعية في المدينة الصناعية بوعد الشمال، منها:

الصناعات المعدنية، الأسمدة، الزيوت، الزجاج، وصناعة المعادن اللافلزية ومواد البناء، والمستلزمات الطبية، صناعة الخشب والأثاث، إضافة إلى صناعة المواد البلاستيكية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، الورق ومنتجاته، والملابس والمنسوجات والجلود، والصناعات الغذائية.

يذكر، أن المدينة الصناعية بوعد الشمال تمتاز بقربها من مطار طريف المحلي، على بعد 18كلم، و171كلم إلى محطة قطار القريات، فيما تحتضن محطات ومرافق قطارات الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، بجانب فندق فاخر فئة 5 نجوم ومجمع تجاري، وكذلك محطة إطفاء ومركز للهلال الأحمر السعودي.

أول مصنع أجنبي في المدينة الصناعية بوعد الشمال

