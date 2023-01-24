4 برامج تمويلية لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق صندوق التنمية الزراعية مبادرات وبرامج تمويلية جديدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي بهدف الإسهام في دعم القطاع الزراعي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح مدير عام الصندوق منير السهلي خلال ورشة عمل نظمها الصندوق بحضور مسؤولين ومختصين وشركات زراعية بالرياض، أن البرامج التمويلية الجديدة هي أربعة برامج من الدعم والتشجيع تتمثل بشكل رئيس في تمويل مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع سلاسل إمداد وتسويق المنتجات الزراعية والصناعات (الغذائية/ التحويلية)، وكذلك المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، إضافة إلى المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع.

وذكر أن المبادرات والبرامج التمويلية الجديدة وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة تهدف لدعم المشاريع الزراعية التي لها أولوية في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي من خلال طرح حزمة تحفيزية ومرنة تتعامل مع احتياجات هذا النوع من المشاريع من ناحية التمويل حسب السياسة الائتمانية للصندوق.

وأشار إلى أن إطلاق هذه المبادرات والبرامج التمويلية يؤكد مواصلة الصندوق في تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي وفق أهدافه الاستراتيجية وبالتكامل مع سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي في دعم وتنمية القطاع الزراعي والخدمات اللوجستية المرتبطة به والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والإسهام في تعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

وقدّم مدير عام الصندوق الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يجده الصندوق من دعم وتمكين لأداء دوره التنموي ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي ووفرة المنتجات الزراعية من خلال دعم أنشطة ومجالات التنمية المتنوعة والمستدامة للقطاع الزراعي.

ومن أبرز أهداف البرامج الجديدة هو دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي لتكون قادرة على مواجهة الأزمات، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للوصول إلى المستهدف، ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وضمان استقرار الأسواق، وتوطين التقنيات اللازمة في القطاع الزراعي، ورفع كفاءة الإنتاج وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، إضافة إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع النوعية والمشاريع الإنتاجية وتسويق المنتجات الزراعية، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع الزراعي.

