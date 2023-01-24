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وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة، يكون من خلال الدخول على بوابة «ناجز» Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة العدل أتاحت خدمة تقديم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة لمكاتب المحاماة الأجنبية عبر بوابة الخدمات العدلية الالكترونية «ناجز»، بهدف رفع وتطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.وأشارت الوزارة إلى أن الحصول على الخدمة، يكون من خلال الدخول على بوابة «ناجز» Najiz.sa، ثم اختيار خدمة طلب رخصة مزاولة مهنة المحاماة لمكتب محاماة أجنبي، وتعبئة النماذج المخصصة لذلك، وإرفاق المستندات المطلوبة.

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