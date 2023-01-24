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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى الشرق الأوسط للطاقة والاستدامة والمعرض المصاحب، عقد في البحرين، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذين والمختصين والمهتمين في هذا المجال الحيوي من مختلف الدول.

وناقش المنتدى عددا من الموضوعات المتعلقة بإزالة الكربون في المشاريع التكريرية باستخدام أحدث التكنولوجيا المتخصصة، وتقديم أفضل الحلول والدارسات في هذا المجال.

واستعرض عددا من المحاور من بينها مسارات إزالة الكربون واستراتيجيات الانتقال، والأسس الأولية لمستقبل منخفض الكربون، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري من خلال إعادة تدوير وتحويل نفايات البلاستيك، وأحدث تقنيات ومشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، وتقنية استثمار اصطياد وتخزين الكربون.