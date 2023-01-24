شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها البنوك بنسبة 2.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 2.5%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.9%، يليه قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.3%، يليه قطاعي السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، وهبطت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.5%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعي العقارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء هبوط مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.063 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 65.5 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 8.99%، واستحوذت المؤسسات على 28.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.90%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 131.7 مليون جنيه، 42.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 15.2 مليون جنيه، 572.5 ألف جنيه، 24.9 مليون جنيه، 133.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 16440 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2865 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 19794 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 3493 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1265 نقطة.