بنكا الأهلي ومصر يعلنان موعد التوقف عن إصدار شهادة ال 25%

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بنكا الأهلي ومصر، التوقف عن إصدار الشهادة مرتفعة العائد 22.5% و25% بنهاية شهر يناير الجاري.

وقال بنك مصر، في بيان له الثلاثاء، أنه سيتم وقف العمل بشهادة طلعت حرب ذات العائد 22.5% و25% بنهاية هذا الشهر كما سبق التنويه عنه من قبل.

من ناحيته أكد البنك الأهلي في بيان، التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 22.5% و25% بنهاية الشهر الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن بنكا الأهلي ومصر، عن طرح شهادة ادخار جديدة لآجل عام، بعائد 25 بالمئة يصرف في نهاية المدة، أو 22.5 بالمئة يصرف شهريا.

وتعتبر هذه العوائد على شهادات الادخار هي الأعلى في تاريخ مصر، وتأتي في ظل موجة تضخم مرتفعة، وانخفاض حاد للجنيه المصري أمام الدولار.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5 بالمئة في أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وفي ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.