شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 16308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2855 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 19669 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 6723 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2987 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 4458 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 3517 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ عرض الشراء الاختياري المقدم من مجموعة فوداكوم على شركة فودافون مصر (للاتصالات) وذلك لعدد 49,493 سهم بقيمة إجمالية 925.9 ألف يورو.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، 85 ألف سهم، 84 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات راية القابضة للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول 2.55 مليون سهم، 5681 سهم، 5.4 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك البركة مصر، والمهندس للتأمين، عدد 100 ألف سهم، 69 ألف سهم، 931.8 ألف سهم، 59 ألف سهم، 11 ألف سهم، 250 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وحديد عز، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، 5569 سهم، 134 ألف سهم، 753 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 4.69% من أسهم رأس المال.