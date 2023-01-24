شكرا لقرائتكم خبر عن "فيزا "و"إنجاز" يتحالفان لتمكين الطالبات اقتصاديا فى المدارس المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيماناً من شركة فيزا مصر بالاستثمار في بناء القدرات والتوعية المالية كأحد أهم سبل تمكين الطالبات، عقدت فيزا شراكة مثمرة مع مؤسسة انجاز مصر بهدف إطلاق برامج معدة خصيصاً لتدريب فتيات بدءاً من سن 14 عاماً بأربع مدارس مهنية على كيفية بناء عقلية مالية مستنيرة وتأهيلهن على تبني سلوك مرن للتأقلم المالي لتفادي أي إخفاقات قد تطرأ على مشروعاتهن، فضلاً عن تمكينهن لتحقيق استقلالهن المادي وضمان ريادتهن في عالم الاقتصاد الرقمي.

تم توقيع العقد في نوفمبر 2022 بين كل من ليلى سرحان - المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا مصر في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، ودينا المفتي – رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز مصر.

وصرحت ملاك البابا - المدير العام لشركة فيزا مصر وعضو مجلس إدارة بمؤسسة إنجاز مصر: "لأن فيزا مصر تعد صرحاً للتكنولوجيا المالية، فإننا نؤمن بالدور الفاعل الذي تلعبه المعرفة والتمكين المالي في سن صغير، كما نؤمن أيضاً بأهمية التعاون والعمل المشترك مع المنظمات التي ترعى وتدعم مهارات الفئات المهمشة بالدولة". وأضافت البابا: "فقد أظهرت دراسة البنك الدولي التي تناولت "تمكين المرأة اقتصادياً" عن قصور معرفة النساء بعالم المال، الأمر الذي عزز من عدم تكافئهن مع الرجال في هذا الصدد. لذا انطلقت مبادرات فيزا مصر العديدة لدعم قدرات الفتيات الصغيرات في مصر وتوطيد ثقتهن بأنفسهن لاقتحام سوق العمل العالمي، وضمان فرص دمجهن بالحياة العملية لإنجاح مساعيهن في تحقيق الاستقلال المادي في المستقبل القريب".

وتنقسم المنحة المقدمة من فيزا مصر وإنجاز مصر إلى مرحلتين، أولهما برنامج تدريبي ليوم واحد تحت عنوان (التخطيط المالي الشخصي)، والذي من المقرر أن يشارك به 100 طالبة، لتأهيلهن على التخطيط المالي بشقيه النظري والعملي. كما يشتمل البرنامج أيضا على تدريب المشتركات على إعداد الموازنات والتعريف بسبل الإنفاق وقرارات الادخار لتطوير قدراتهن على العمل على نمو الاستثمارات.

هذا، وتتجسد المرحلة الثانية من المنحة في (برنامج صنعتي للمدارس)، والذي يهدف إلى اختيار10 فرق فقط من النساء اللاتي تدرن مشروعات ناشئة للقيام بأداء تجريبي والتنافس أمام لجنة تحكيم لطرح مشروعاتهن واستعراض عروض القيمة الخاصة بها وخططهن المتوقعة لتحقيق الربحية طويلة المدى.

وتأهيلاً للفتيات على خوض هذا التنافس، وسيتم عمل معسكر تدريبي لريادة الأعمال يتضمن دورات إرشادية وتمرينات لتطوير مهارات تقديم العروض. ولضمان أفضل تطبيق مهني للبرنامج، سيتم تعيين منسقين ومتطوعين من قبل فريق فيزا مصر.

وبعد إنقضاء المعسكر التدريبي وصقل قدرات الفتيات بالمهارات المطلوبة، سيتم تصفية المشروعات من قبل هيئة التحكيم إلى 3 مشروعات فقط وفق معايير لتقييم الأداء وقياس لجاذبية الطرح المقدم، وستقدم لهن شهادات استثمار تقديراً لهن، على أن يقمن بتقديم تقرير مفصل لمراحل تطور المشروع استناداً على بيانات واضحة يتم تسليمها قبل نهاية البرنامج.

وتتوج الشراكة الواعدة بين فيزا وإنجاز المساعي الجادة والمبادرات المؤثرة التي تفخر شركة فيزا ومؤسسة فيزا بتبنيها وتمويلها كبرنامج مؤسسة التعليم من أجل التوظيف، والمبادرة الرائدة لفيزا - (She's Next) - والتي أحد أهم مبادرات فيزا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تترأسها النساء.