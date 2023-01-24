"باراجون" للتطوير توقع 3عقود استشارات هندسية وفنية لتحقيق أعلى معايير الاستدامة

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القاهرة - سامية سيد - العقود الجديدة لتنفيذ مشروع" باراجون ٢ لتطويع أحدث التكنولوجيا فى إنشاء الوحدات العقارية المهندس محمد بدير: التعاقدات الجديدة ترجمة للفكر الفلسفي الذي قامت عليه الشركة لخلق مجتمع ادارى متناغم الحارس: نعمل على تحسين بيئة العمل وتشجيع الابتكار وخلق مجتمعات تحسن من جودة الحياة فوزي: التعاون مع باراجون يقوم على الاستغلال الأمثل للمساحات وتوفير كافة أبعاد معايير الاستدامة

وقعت شركة باراجون للتطوير العقاري 3 عقود للاستشارات الهندسية والمعمارية والفنية والتنفيذية لمشروعها الرائد بالعاصمة الإدارية الجديدة " باراجون ٢ "، تمهيدا للبدء في أعمال التنفيذ والانشاءات الخاصة بالمشروع الذي يقع بأحد أهم المواقع واكثرها تميزا بالحي المالي بالعاصمة الإدارية، وشملت التوقيعات كل من شركة معمار للاستشارات الهندسية والمعمارية، شركة انجينيرينج سليوشنز لاستشارات الاستدامة ، وشركة اساس للمقاولات باعتبارها المقاول العام للمشروع..

حضر التوقيع المهندس محمد بدير رئيس مجلس ادارة شركة باراجون للتطوير العقاري، المهندس زياد الحارس الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، المهندس أحمد فوزي الرئيس التنفيذى لشركة معمار للاستشارات الهندسية والمعمارية، المهندس أمجد خطاب الرئيس التنفيذى لشركة انجينيرينج سلويسنز لاستشارات الاستدامة الخاصة بالمشروع، المهندس إسلام انسي الرئيس التنفيذى لشركة اساس للمقاولات والمقاول العام للمشروع، المهندس محمد شعبان رئيس القطاع الهندسي لشركة باراجون، المهندس وليد لطفي الرئيس التنفيذى لشركة معمار للاستشارات المعمارية والهندسية (الاستشاري العام للمشروع).

يأتي توقيع العقود في اطار حرص شركة باراجون على تحقيق أعلى معايير الاستدامة وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية، في جميع مشروعاتها، وتطبيق أفكار ورؤى الاستدامة الخاصة بالشركة على أرض الواقع، بما يحقق لباراجون مكانة متميزة فى السوق المصرى، من خلال مشروعاتها التي تستهدف اقامتها لتضاهى أفضل المشروعات العالمية المستدامة، وتطوير مفهوم المبانى الذكية فى مصر من خلال التصميم الخاص لمشروع باراجون ٢.

قال المهندس محمد بدير رئيس مجلس إدارة شركة باراجون، أن التعاقدات الجديدة هي امتداد وترجمة للفكر الفلسفي الذي قامت عليه بالاساس شركة باراجون كإحدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى، والمتعلق بتحقيق اعلى مفاهيم الاستدامة، والعمل على ادارة الوقت واستغلال المساحات وتوفير كافة الامكانيات من اجل خلق مجتمع ادارى متناغم ومرن يحقق اعلى معدلات الانتاجية لأصحاب الشركات، وتعظيم مفهوم المباني الذكية، استنادا على تفرد الشركة بإدارة قوية وافكار مبتكرة تجعلها صاحبة بصمة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات.

وفي هذا الصدد، عبر المهندس زياد الحارس الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير عن سعادته بتوقيع هذه العقود التي تأتي ضمن استراتيجية قائمة على تنفيذ مشروعات إدارية تحسن بيئة العمل وتشجع على التميز والابتكار وتخلق مجتمعات صحية صالحة للحياة، مؤكدا حرص باراجون على اختيار شركاء نجاح يؤمنون بالفكر الخاص بهم فى أهمية تحقيق الاستدامة واستغلال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق اعلى معايير الرفاهية والراحة للعملاء، خاصة وان باراجون تعتمد على تنفيذ مبانى صديقة للبيئة، لتصبح مؤهلة للحصول على شهادة الـ LEED الأمريكية المعتمدة الخاصة بالمباني المستدامة صديقة البيئة التي تحفز على الإنتاجية.

قال المهندس أحمد فوزي الرئيس التنفيذى لشركة معمار للاستشارات الهندسية والمعمارية، أن التعاون مع شركة باراجون كشف عن اهتمامها بالتركيز على أدق التفاصيل وتحقيق فروق فى التصميمات والعمل على الاستغلال الأمثل للمساحات بما يوفر للعميل الراحة والقدرة الاستيعابية لكافة احتياجاته وتوفير كافة أبعاد الاستدامة وليس مجرد تنفيذ تصميم جذاب فقط، موضحا ان باراجون 2 يعد اضافة جديدة الى سجل إنجازات الشركة، باعتباره نمط حديث من المشروعات التي لم تكن منتشرة بالمفهوو ذاته فى مصر خلال السنوات الماضية، بما يعزز القدرة على المنافسة، والسعي لتطويع أحدث التكنولوجيا فى إنشاء الوحدات العقارية.

يذكر أن مشروع " باراجون ٢ " اهم مشروعات الشركة والذى تم تصميمه ليراعي أحدث معايير الاستدامة العالمية بعدد من الخدمات والامتيازات الفريدة ويحتوى على منطقة مركزية للخدمات تحت اسم(PARAGON HUB) لخدمة المشروع بالكامل ، تحتوى المنطقة المركزية (PARAGON HUB ( على جميع الخدمات بالمشروع مثل المطاعم والكافيات ومنطقة مفتوحة للعمل فى الهواء الطلق وصالة العاب رياضية ومكتبة وحضانة للأطفال بالإضافة إلى ذلك يحتوى المشروع على مبنى بمساحة ٨ الاف متر منفصل عن المبنى الأساسي عن باقى المشروع ويمكن بيعه لشركة واحدة فقط وذلك لتلبية كافة احتياجات عملاء الشركة من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة علاوة على وجود ٣ طوابق تحت الارض مخصصة لانتظار السيارات بسعة ٨٠٠ سيارة .