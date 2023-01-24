شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها خدمات النقل بنسبة 3.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.6%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.6%، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، وانخفض قطاعي الموارد الأساسية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%.

كما تراجع قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، ثم قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم: الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه بنسبة 1%، 0.8%، 0.6%، 0.2%، على التوالي.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 704.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.72%، والعرب على 8.62%، واستحوذت المؤسسات على 25.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد للبيع بقيمة 324.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، 123.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16183 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 19610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6659 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.