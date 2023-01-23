شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف من خلال مشروعاتها تمكين المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة وفاء على أستاذ اقتصاد، إن المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، تزيد من انتماء المواطن المصرى لبلاده وتعيد الفلاح إلى قريته، خاصة أن مصر لديها خطة تنمية متكاملة.

وأضافت أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك العديد من المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية تستهدف التمكين الاقتصادى للمرأة والمجتمع.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية اهتمت بتنمية العديد من المناطق التي كانت مهمشة منذ سنوات، وعلى رأسها الصعيد، الذى توسعت الدولة في إنشاء العديد من المشروعات والاستثمار بمبالغ ضخمة فيه.

ولفتت أستاذ الاقتصاد، إلى أن ارض مصر مليئة بالرموز، والدولة المصرية دائما ما تعمل على تحقيق عدالة اجتماعية وتنمية اقتصادية .