شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع فى افتتاح منافذ أهلا رمضان بتخفيضات كبرى..واستقرار سعر الدولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية والخدمية في النشرة الاقتصادية لتلفزيون الخليج 365/ اليوم منها استقرار أسعار العملات والدولار بـ 29.69 جنيه، حيث سجل سعر الدولار اليوم 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 32.24 جنيه للشراء، 32.54 جنيه للبيع،

وعلى جانب آخر، واستمرارا لجهود قطاع البترول في تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تماشياً مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل متاعب المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز ،حيث أنه للعام الرابع على التوالي يتم توصيل الغاز إلى مايتراوح بين 1.1 -1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً تعادل حوالى 19 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها وتوفيرها نتيجة توصيل الغاز خلال العام الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز لها إلى حوالي 14 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2022 .

واستعرض عبد الحليم سالم تصريحات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الذى قال إن المحافظة افتتحت اليوم منفذًا جديدًا بشارع ولى العهد بحدائق القبة ضمن جهودها لنشر منافذ جديدة بكافة أحياء القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة بالأحياء الأكثر احتياجًا.

شهد الافتتاح د.حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المنافذ التى تقيمها المحافظة يتوافر بها كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بأسعار تقل عن المتوافرة بالأسواق بنسب تصل إلى 30% من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

واستعرضت النشرة لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملفات التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية

أشاد رئيس الوزراء بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولى عبر عقود، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يقترب من 7 مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية تخص مختلف جوانب التنمية فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن.

كما أثنى على إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية لخلق فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو البنك الدولي آخر تطورات برامج التعاون بين مجموعة البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات، ومنها مجال الحماية الاجتماعية، بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي مؤخرا على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار من أجل دعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة".